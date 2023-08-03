BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 MEB BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama)

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) mülakat sonuçları için geri sayım başladı. BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasının 28 Temmuz'da tamamlanmasıyla birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak olan BİLSEM mülakat sonuçlarına çevrildi. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 MEB BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama)

2023 BİLSEM mülakat sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 28 Temmuz'da sona eren bireysel değerlendirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 15 Mayıs ve 28 Temmuz tarihleri aralığında tamamlandı.

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin BİLSEM mülakat sonuçları 4 Ağustos’ta ilan edilecek.

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 07 Ağustos ve 11 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 MEB BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama) - 1

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

BİLSEM’e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 14-31 Ağustos tarihleri aralığında yapacaklar.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, mülakat sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

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