BİLSEM öğrencilerinin "Kariyer Gelişimlerinin İncelenmesi Araştırması" sonuçlandı

Millî Eğitim Bakanlığınca, Türkiye genelindeki Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) proje üretim ve yönetimi programında eğitim gören ortaöğretim düzeyindeki 2 binden fazla özel yetenekli öğrenciyle yapılan araştırma, bu öğrencilerin kariyer planlamalarında kişisel gelişimlerine öncelik verdiklerini ortaya koydu.



Mart ayında yapılan araştırma, 81 ildeki BİLSEM'lerde proje üretim ve yönetimi programında eğitim alan 2 bin 21 özel yetenekli öğrencinin katıldığı anket yoluyla gerçekleştirildi.



Araştırma, öğrencinin kariyer seçimleriyle ilgili bilgi veya yeterlilik, kariyer gelişimine yönelik tutum ve davranışları ile onların sağlıklı ve bilinçli kariyer planlamalarındaki eğilimlerini ortaya koyuyor.



TOPUMSAL SORUNLARA YARATICI ÇÖZÜMLERİN GELİŞTİRİLEBİLECEĞİ ALANLAR SEÇİLİYOR



Araştırma sonuçlarına göre BİLSEM'lerde ortaöğretim kademesinde eğitim gören öğrenciler, kariyer hedeflerinde bilimsel/sanatsal yeniliklere katılımın önemine dikkati çekti. Özel yetenekli öğrencilerden yüzde 21,2'si bu kapsamdaki soruya "bazen", yüzde 47,9'u "genellikle", yüzde 25,6'sı ise "her zaman" cevabını verdi



Araştırmada, öğrencilerin kariyer hedeflerini belirlerken topluma yeni bir bakış açısı sunmayı önemsediği belirtildi. Bu doğrultuda öğrencilerden yüzde 18,8'inin "bazen", yüzde 46,8'inin "genellikle", yüzde 28,1'inin ise "her zaman" topluma yenilik sağlamayı önemsediği aktarıldı.



Ayrıca araştırmada, ortaöğretim kademesindeki özel yetenekli öğrencilerin çoğunluğunun toplumsal sorunlara yaratıcı çözümler geliştirebileceği alanları tercih ettiği belirtildi.