BİLSEM öğretmen seçme sözlü sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Sürecine İlişkin Sözlü Sınav Yeri Bilgilerinin yayımlandığını duyurdu. Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü sınavların yapılması için 7 Nisan-4 Haziran 2025 tarihleri belirlendi.

SÖZLÜ SINAV SÜRECİ HAKKINDA



Sözlü sınav; Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacaktır. Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce “görevli izinli” sayılacaktır. Öğretmenler sözlü sınava fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslı veya T.C. Kimlik Kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı barkodlu - karekodlu” veya “fotoğraflı, imzalı mühürlü barkodlu - karekodlu”, “Geçici Kimlik Belgesi” ile kabul edilecek.



DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILACAK?



Sözlü sınav “Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’na (EK-3)” göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Alınan puanlar sisteme işlenecek. Sözlü sınava katılan öğretmenlerin tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) üzerinden belirlenen puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak belirlenecek.