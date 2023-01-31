BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu 2023: BİLSEM öğretmen alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa bağlı BİLSEM'lere ihtiyacın karşılanması amacıyla öğretmen alınacak. Peki, BİLSEM öğretmen alımı başvuruları ne zaman?

ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023 BİLSEM öğretmen alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurusuyla birlikte belli oldu.

Buna göre; BİLSEM başvuru işlemleri, 6-10 Şubat'ta http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden yapılacak.,

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BAŞVURU ONAYLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



BİLSEM öğretmen alımı başvurularına ait onay işlemleri ise 6-14 Şubat'ta gerçekleştirilecek.



Öğretmen seçme sürecinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla yayımlanan kontenjan alanlarında görev yapan kadrolu öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince bilim ve sanat merkezlerinin işleyişi, amaçları ve öğretmen seçim süreci hakkında bilgilendirilecek.



Başvuruda bulunacak öğretmenlerin, MEBBİS e-Personel modülündeki bilgi eksikliklerini gidermek veya yanlışlıkları düzeltmek istemeleri halinde gerekli işlemler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince atama takviminde belirtilen başvuru ve onay sürecinden önce yapılabilecek.



İlgili kılavuz ve kontenjanlara Genel Müdürlüğün sitesinden ulaşılabiliyor.