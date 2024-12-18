BİLSEM ön değerlendirme sınavı ne zaman başlayacak? BİLSEM takvimi

2024-2025 BİLSEM takvimine göre, öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 11-22 Kasım'da gerçekleştirildi. İşlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren öğrenciler, ön değerlendirme sınavına katılmaya hak kazandı.



BİLSEM SINAV TAKVİMİ



Ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 tarihinde başlayacak. 2 ay sürecek sınav uygulamaları 23 Şubat 2025 tarihinde tamamlanacak.