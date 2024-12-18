BİLSEM ön değerlendirme sınavı ne zaman başlayacak? BİLSEM takvimi
BİLSEM sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrenciler sınav takvimini inceliyor. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sınavı ne zaman başlayacak, hangi tarihler arasında gerçekleşecek? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 BİLSEM takvimine göre, öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 11-22 Kasım'da gerçekleştirildi. İşlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren öğrenciler, ön değerlendirme sınavına katılmaya hak kazandı.
BİLSEM SINAV TAKVİMİ
Ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 tarihinde başlayacak. 2 ay sürecek sınav uygulamaları 23 Şubat 2025 tarihinde tamamlanacak.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak. İtirazlar 3-7 Mart 2025 tarihinde alınacak. İtirazlar 10-14 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Bireysel değerlendirme uygulama randevuları 10-21 Mart 2025 tarihlerinde oluşturulacak. Giriş belgeleri 26 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ise 14 Nisan-27 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.
Kayıt hakkı kazanan adaylar 4 Temmuz 2025 tarihinde duyurulacak. Kayıtlar ise 28 Temmuz - 29 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
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