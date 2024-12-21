BİLSEM ön değerlendirme sınavları başladı: BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-2025 BİLSEM takvimi işlemeye başladı. Adayların belirlenmesi ardından ön değerlendirmeler gerçeleştiriliyor. Ön değerlendirmeler için kabul edilen öğrencilerin gündeminde sonuç tarihi var. Peki, BİLSEM ön değerlendirmeler ne kadar sürecek? BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?