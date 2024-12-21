BİLSEM ön değerlendirme sınavları başladı: BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM ön değerlendirme sürecinin başlaması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrenciler sınav takvimini inceliyor. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 BİLSEM takvimi işlemeye başladı. Adayların belirlenmesi ardından ön değerlendirmeler gerçeleştiriliyor. Ön değerlendirmeler için kabul edilen öğrencilerin gündeminde sonuç tarihi var. Peki, BİLSEM ön değerlendirmeler ne kadar sürecek? BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN BİTECEK?
2024-2025 BİLSEM takvimine göre, Ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 tarihinde başlayacak. 2 ay sürecek sınav uygulamaları 23 Şubat 2025 tarihinde tamamlanacak.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak. İtirazlar 3-7 Mart 2025 tarihinde alınacak. İtirazlar 10-14 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Bireysel değerlendirme uygulama randevuları 10-21 Mart 2025 tarihlerinde oluşturulacak. Giriş belgeleri 26 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ise 14 Nisan-27 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.
Kayıt hakkı kazanan adaylar 4 Temmuz 2025 tarihinde duyurulacak. Kayıtlar ise 28 Temmuz - 29 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
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