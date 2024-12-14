BİLSEM ön değerlendirme sınavları ne zaman yapılacak? BİLSEM ön değerlendirme sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ) tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda belirlenen BİLSEM sınavlarının ayrıntıları belli oldu. Ön değerlendirmeyi geçen adaylar daha sonra bireysel değerlendirmeye katılacak.

BİLSEM TAKVİMİ

BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 tarihinde başlayacak, 23 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi 28 Şubat 2025 tarihinde ilan edilecek.

BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU



MEB'den yapılan açıklamada; "Aday gösterilen öğrencilerin giriş belgeleri "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü"nde yayımlanmıştır.



Fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.



2024-2025 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 tarihinde başlayacaktır." denildi.