BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 BİLSEM sonuç tarihi)
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, BİLSEM sınavına katılım sağlayacak öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 21 Aralık tarihinde başlayan BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 2 ay sürecek. Peki, 2025 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?
2025 BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. 2 ay sürecek olan ön değerlendirme sınav uygulamaları 23 Şubat'ta tamamlanacak. Ön değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ise duyurulacağı tarih belli oldu. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM SINAV TAKVİMİ
Ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 tarihinde başladı. 2 ay sürecek sınav uygulamaları 23 Şubat 2025 tarihinde tamamlanacak.
BİLSEM SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.
İtirazlar 3-7 Mart 2025 tarihinde alınacak. İtirazlar 10-14 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Bireysel değerlendirme uygulama randevuları 10-21 Mart 2025 tarihlerinde oluşturulacak. Giriş belgeleri 26 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ise 14 Nisan-27 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.
Kayıt hakkı kazanan adaylar 4 Temmuz 2025 tarihinde duyurulacak. Kayıtlar ise 28 Temmuz - 29 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
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