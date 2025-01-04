BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 BİLSEM sonuç tarihi)

2025 BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. 2 ay sürecek olan ön değerlendirme sınav uygulamaları 23 Şubat'ta tamamlanacak. Ön değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ise duyurulacağı tarih belli oldu. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?



BİLSEM SINAV TAKVİMİ



Ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 tarihinde başladı. 2 ay sürecek sınav uygulamaları 23 Şubat 2025 tarihinde tamamlanacak.



BİLSEM SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



BİLSEM değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.



İtirazlar 3-7 Mart 2025 tarihinde alınacak. İtirazlar 10-14 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.

