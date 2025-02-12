BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2025 sonuç tarihi
BİLSEM ön değerlendirme süreci devam ederken gözler sonuç takvimine çevrild. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları şubat ayı içerisinde ilan edilecek. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM ön değerlendirmelerin ilerlemesi ardından öğrenciler ve veliler sonuç açıklamasına kilitlendi. MEB'den yapılan açıklamaya göre, ön değerlendirmede genel zihinsel yetenek alanı için "Zihinsel Performans Değerlendirme Testi", resim yetenek alanı için "Görsel Algı Testi", müzik yetenek alanı için "Müzikal Yatkınlık Testi" uygulanıyor.
BİLSEM DEĞERLENDİRMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Takvim doğrultusunda 21 Aralık 2024 tarihinde başlayan BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 23 Şubat'ta sona erecek. BİLSEM ön değerlendirme sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak. Bireysel değerlendirme sınavına katılmaya hak kazanan öğrenciler bu tarihte ilan edilmiş olacak.
Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacak.
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