BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2025 sonuç tarihi

BİLSEM ön değerlendirmelerin ilerlemesi ardından öğrenciler ve veliler sonuç açıklamasına kilitlendi. MEB'den yapılan açıklamaya göre, ön değerlendirmede genel zihinsel yetenek alanı için "Zihinsel Performans Değerlendirme Testi", resim yetenek alanı için "Görsel Algı Testi", müzik yetenek alanı için "Müzikal Yatkınlık Testi" uygulanıyor.