BİLSEM ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı

MEB'den yapılan açıklamaya göre, ön değerlendirmede genel zihinsel yetenek alanı için "Zihinsel Performans Değerlendirme Testi", resim yetenek alanı için "Görsel Algı Testi", müzik yetenek alanı için "Müzikal Yatkınlık Testi" uygulandı.



Ön değerlendirme uygulamalarında belirlenen baraj puanını geçerek, bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler, 9 Mayıs'tan itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilecekler.



Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı yapılacak şekilde planlanarak 15 Mayıs'ta başlayacak.



Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, 2023 - 2024 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacak.



Deprem bölgesinde bulunan ve deprem bölgesinden başka illere nakil giden ve randevusu 6 Şubat'tan sonra olan öğrencilerin genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme, 6 Mayıs-18 Haziran arasında, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme ise 8-12 Mayıs'ta yapılacak.