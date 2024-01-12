BİLSEM sınavı ne zaman, başvurular ne zaman bitecek? (2024 MEB BİLSEM takvimi)

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınavının ne zaman yapılacağı, aday gösterilme işlemlerini tamamlayan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı/alanlarında aday gösterilen öğrenciler, 2024 BİLSEM değerlendirme sınavı için tarih araştırmalarına başladı. Peki, 2024 BİLSEM sınavı ne zaman, başvurular ne zaman bitecek?

BİLSEM sınavı ne zaman, başvurular ne zaman bitecek? (2024 MEB BİLSEM takvimi)

2024 BİLSEM sınav tarihi, 1, 2 ve 3. sınıflarda okuyan ve öğretmenleri tarafından BİLSEM'e aday gösterilen öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman, başvurular ne zaman bitecek?

2024 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

2024 BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağı, yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemlerini tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. BİLSEM bireysel değerlendirme sınavının yapılacağı tarihler belli oldu.

Buna göre; Öğrenciler 26 Mayıs-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme sınavına alınacak.

BİLSEM sınavı ne zaman, başvurular ne zaman bitecek? (2024 MEB BİLSEM takvimi) - 1

2024 BİLSEM BAŞVURU VE TAKVİMİ

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 8-19 Ocak 2024 arasında gerçekleştirilecek.

Öğrenciler 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 arasında yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.

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