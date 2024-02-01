BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? (2024 MEB BİLSEM sınav tarihi)

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınavı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre başvuru işlemleri 19 Ocak tarihinde tamamlanmıştı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler BİLSEM sınav tarihine çevrildi. Peki, 2024 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?

BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? (2024 MEB BİLSEM sınav tarihi)

2024 BİLSEM sınavı için geri sayım başladı. Bireysel değerlendirme sınavı öncesinde yetenek alanlarına göre başvurularda bulunan öğrenciler, Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2024 BİLSEM takvimini sorgulamaya başladı. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?

2024 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

2024 BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağı, yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemlerini tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. BİLSEM bireysel değerlendirme sınavının yapılacağı tarihler belli oldu.

Buna göre; Öğrenciler 26 Mayıs-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme sınavına alınacak.

BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? (2024 MEB BİLSEM sınav tarihi) - 1

2024 BİLSEM BAŞVURU VE TAKVİMİ

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 8-19 Ocak 2024 arasında tamamlandı.

Öğrenciler 26 Mayıs-26 Temmuz 2024 arasında yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...