BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? (2024 MEB BİLSEM sınav tarihi)
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınav tarihi, sınava katılım sağlayacak olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Özel yetenekli öğrencilerin katılacağı BİLSEM başvuruları 25 Kasım'da başladı. Başvuruda bulunan öğrenciler ise şimdi 2024 BİLSEM sınavının yapılacağı tarihi sorguluyor. Peki, 2024 BİLSEM sınavı ne zaman?
2024 BİLSEM sınavı için geri sayım başladı. 25 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan BİLSEM başvurularının tamamlanmasıyla birlikte gözler sınav tarihine çevrilecek. Peki, 2024 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME BAŞVURU TARİHLERİ
BİLSEM ön değerlendirme randevuları 25 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ise 28 Şubat 2025’te ilan edilecek.
Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak
2024 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?
11 Aralık’ta yapılacak olan ön değerlendirme sınavına katılacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak
BİLSEM TAKVİMİNİN AYRINTILARI
Ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak. 28 Şubat 2025’te ise bireysel değerlendirme aşamasına katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesi ilan edilecek.
Bu aşamada sonuçlara itiraz etmek isteyen veliler, 3-7 Mart 2025 tarihlerinde başvurularını yapabilecek. İtirazların değerlendirilmesi 10-14 Mart tarihleri arasında tamamlanacak.
Bireysel değerlendirme uygulamaları için randevular 10-21 Mart tarihleri arasında oluşturulacak ve 26 Mart'ta giriş belgeleri e-Okul üzerinden erişime açılacak. Bireysel değerlendirme süreci ise 14 Nisan - 27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından, BİLSEM’e kayıt hakkı kazanan öğrenciler 4 Temmuz 2025’te duyurulacak. İtirazlar 7-11 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 14-25 Temmuz’da sonuçlandırılacak.
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