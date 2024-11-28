BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? (2024 MEB BİLSEM sınav tarihi)

2024 BİLSEM sınavı için geri sayım başladı. 25 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan BİLSEM başvurularının tamamlanmasıyla birlikte gözler sınav tarihine çevrilecek. Peki, 2024 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?



BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME BAŞVURU TARİHLERİ



BİLSEM ön değerlendirme randevuları 25 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ise 28 Şubat 2025’te ilan edilecek.



Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak



2024 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?



11 Aralık’ta yapılacak olan ön değerlendirme sınavına katılacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak

