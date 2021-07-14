BİLSEM sonuçları açıklandı (BİLSEM sonucu sorgulama ekranı)

Grup tarama yöntemiyle ilkokullarda belirlenen özel yetenekli öğrenciler için düzenlenen BİLSEM grup tarama sınavları 29 Mart- 9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti.

Sınavın ardından sonuçlar, http://meb.gov.tr adresinden ilan edildi.

İTİRAZ BAŞVURULARI

26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 tarihleri arasında bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvuruları alınacak.



09 Ağustos-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilecek.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.



BİLSEM NEDİR?



Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir.

İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.