BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM Grup tarama uygulamasında sınıf düzeylerine uygun sorulacak sorularda öğrencilerin puanları doğru verdikleri cevaplar üzerinden hesaplanacak. Grup tarama uygulaması tüm Türkiye’de tamamlandıktan sonra yetenek alanları bazında sonuçlara göre ülke ortalaması belirlenecek ve baraj bu ortalama puan olacaktır. BİLSEM tarama uygulama sonuçları, öğrenci kimlik numarası ile birlikte http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

BİLSEM SONUMÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuçlarının 22 Nisan 2020 tarihinde açıklanması planlanıyordu ancak corona virüs nedeniyle sonuçlar planlanan tarihte açıklanamadı. BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçlarının tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra http://meb.gov.tr adresinden duyurulacağı açıklandı.

BİLSEM NEDİR?



Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.

Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;



a) Uyum (Oryantasyon), b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil, 7) Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler, c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, ç) Özel Yetenekleri Geliştirme, d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.