BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi MEB tarafından duyuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başvuru takvimini açıkladı. Ön değerlendirme sınavları, 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ön değerlendirmelerin tamamlanması ardından bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrenciler duyurulacak. BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ise 28 Şubat 2025’te ilan edilecek.

BİLSEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



BİLSEM sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler ve veliler, bu siteyi takip ederek sınav sonuçlarına ulaşabilecekler. Ayrıca, bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin sonuçlar, MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) modülü üzerinden de duyurulacak.



BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ



Bireysel değerlendirme uygulamaları için randevular 10-21 Mart tarihleri arasında alınacak ve 26 Mart’ta giriş belgeleri e-Okul üzerinden erişime açılacak. Bireysel değerlendirme süreci ise 14 Nisan - 27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.