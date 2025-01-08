BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları için tarih verdi

Zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik alanlarında özel yetenekli 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için yapılan BİLSEM ön değerlendirmeleri devam ediyor. Ön değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan edilecek.