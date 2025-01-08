BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları için tarih verdi
BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının ilan edileceği tarih, sınavına katılım sağlayacak öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 2 ay sürecek olan BİLSEM ön değerlendirme sınav uygulamaları 23 Şubat'ta tamamlanmış olacak. MEB haftalar öncesinden BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları için tarih verdi. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik alanlarında özel yetenekli 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için yapılan BİLSEM ön değerlendirmeleri devam ediyor. Ön değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan edilecek.
21 Aralık 2024 tarihinde başlayan BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 23 Şubat 2025 tarihinde tamamlanacak.
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak. BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.
BİREYSEL DEĞERLENDİRMELER NE ZAMAN?
Bireysel değerlendirme uygulama randevuları 10-21 Mart 2025 tarihlerinde oluşturulacak. Giriş belgeleri 26 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
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