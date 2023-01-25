BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB bireysel değerlendirme sonuçlarıyla ilgili tarih verdi

BİLSEM sonuç tarihini merak eden öğrenciler ve veliler, 2023 takvimini inceliyor. Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanlarında yapılan bireysel değerlendirmelerin ardından öğrencilerin sınav puanlarını inceleyecek olan MEB, BİLSEM sonuçlarını paylaşacak. MEB, bireysel değerlendirme sonuçlarıyla ilgili tarih verdi. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB bireysel değerlendirme sonuçlarıyla ilgili tarih verdi

BİLSEM sonuçları için gözler artık 'den gelecek açıklamaya çevrildi. Örgün kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi vermek üzere açılan BİLSEM'ler için 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek "BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlanmıştı. Kılavuzda süreçle ilgili önemli tarihlere de yer verilmişti.


BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB bireysel değerlendirme sonuçlarıyla ilgili tarih verdi - 1

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB bireysel değerlendirme sonuçlarıyla ilgili tarih verdi - 2

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...