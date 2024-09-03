Birinci dönem ortak yazılı sınavların konu soru dağılım tabloları yayımlandı

Millî Eğitim Bakanlığınca 9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.



Bu kapsamda, birinci dönem için temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı.

