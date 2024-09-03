Birinci dönem ortak yazılı sınavların konu soru dağılım tabloları yayımlandı

Birinci dönem ortak yazılı sınavların konu soru dağılım tabloları yayımlandı. 1. Dönem Konu Soru Dağılım Tabloları (2024 - 2025) odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edldi.

Birinci dönem ortak yazılı sınavların konu soru dağılım tabloları yayımlandı

Millî Bakanlığınca 9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

Bu kapsamda, birinci dönem için temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı.

Birinci dönem ortak yazılı sınavların konu soru dağılım tabloları yayımlandı - 1

Okul geneli yazılı sınavlarda hangi senaryonun kullanılacağı kurumu sınıf/alan zümresi tarafından belirlenecek ve tüm sınavlar belirlenen konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak.

Konu soru dağılım tablolarına ulaşmak için tıklayınız.

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