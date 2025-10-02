Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı (2025-BKUBTS) ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2025-BKUBTS) için geri sayım başladı. Bitki koruma ürünlerinin satış ve dağıtımında yetkilendirme amacı taşıyan sınav, sektörde faaliyet gösteren bayi ve toptancılar için büyük önem taşıyor. Peki, 2025-BKUBTS ne zaman, saat kaçta yapılacak?
2025 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2025-BKUBTS)" Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 05 Ekim 2025 tarihinde ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerinde yapılacak. 2025-BKUBTS sınavı saat 10.15’te başlayacak ve adaylar 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik"te belirtilen bitki koruma ürünleri bayi ve toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranan şartları sınava başvuru yapıldığı tarih itibariyle sağlamadığı halde yanlış beyanda bulunarak sınava giren adayların sınavları başarılı olmuş olsalar bile geçersiz sayılacak.
BKUBTS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
2025 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı’na (2025-BKUBTS) girecek adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceklerdir.