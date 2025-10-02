Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı (2025-BKUBTS) ne zaman, saat kaçta yapılacak?

2025 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2025-BKUBTS)" Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 05 Ekim 2025 tarihinde ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerinde yapılacak. 2025-BKUBTS sınavı saat 10.15’te başlayacak ve adaylar 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik"te belirtilen bitki koruma ürünleri bayi ve toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranan şartları sınava başvuru yapıldığı tarih itibariyle sağlamadığı halde yanlış beyanda bulunarak sınava giren adayların sınavları başarılı olmuş olsalar bile geçersiz sayılacak.