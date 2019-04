Etkinlik 24-25 Mayıs'ta

Özel kostümler, yaratıcı makyajlar, sürprizler, farklı tarzda müzikler…



Müzik, dans ve tiyatroyu tek çatı altında buluşturan “Biz Canavarız Çocuk Müzikali” Ankara’da sahnelenecek.



Müzikal tamamen çocuklardan oluşan kadrosuyla Türkiye’de bir ilk olacak.



8-12 yaş arası 47 çocuk sahneye çıkacak, her yaştan insanın kalbine dokunacak. Ana fikir ise farklılıklara rağmen birlikte huzur içinde ve çevre bilinciyle yaşamak.



Proje, Didem Baylan tarafından 2013 yılında New York Çocuk Müzikali Festivali birincisi olan ve yurt dışında birçok kez sahnelenen “We are Monsters” müzikalinin senaryosundan uyarlandı.

"Biz Canavarız" müzikali We are Monsters'ın senaryosundan uyarlandı.

Bizzz Müzikal Topluluğu, Türkiye’nin her noktasındaki çocuklara ulaşmayı hedefleyen müzikalden elde edilecek gelirin bir kısmını özel eğitime ihtiyaç duyan ve yardıma muhtaç çocuklara bağışlayacak.



Müzikali Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda özel eğitim gören çocuklar da davetli olarak izleyecek.

Cüneyt Gökçer Sahnesi, Ankara 24-25 Mayıs