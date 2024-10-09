BKUBTS başvuruları başladı: 2024-BKUBTS ne zaman yapılacak?

2024 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2024-BKUBTS) başvuruları 9 Ekim itibariyle başladı. ÖSYM başvuru ve sınav süreciyle ilgili adayları bilgilendirdi. Peki, 2024-BKUBTS başvurusu nasıl yapılır? 2024-BKUBTS ne zaman yapılacak?

BKUBTS başvuruları başladı: 2024-BKUBTS ne zaman yapılacak?

, 024 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2024-BKUBTS) başvurularının başladığını duyurdu. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek. 

BKUBTS başvuruları başladı: 2024-BKUBTS ne zaman yapılacak? - 1

BAŞVURU DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "2024 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2024-BKUBTS), 24 Kasım 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 9-15 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 9 Ekim 2024 tarihinde saat 10.50'dan itibaren Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-BKUBTS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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