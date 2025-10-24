BKUBTS sonuçları 2025 son dakika açıklandı: ÖSYM BKUBTS sınav sonuçları sorgulama ekranı

BKUBTS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (BKUBTS) sonuçları açıklandı. Yapılan itirazlar sonucunda Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 35 numaralı soru iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmıştır. İşte, BKUBTS sınav sonuçları sorgulama ekranı…



BKUBTS 2025 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI



5 Ekim 2025 tarihinde uygulanan 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı’nın (2025-BKUBTS) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 35 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.



BKUBTS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

