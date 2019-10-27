Boğaziçi Üniversitesi, ADhere Reklamcılık Zirvesi'ne hazırlanıyor

Bin 300'ü aşkın üyesiyle 65 yıldır varlığını sürdüren Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü'nün köklü etkinliklerinden olan ADhere Reklamcılık Günleri, bu sene 13. kez gerçekleşecek.

9- 10 Kasım tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde düzenlenecek zirve sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Kampüsün tek reklamcılık etkinliği olan ADhere Reklamcılık Günleri; Türkiye’nin önde gelen reklam ajanslarını, reklam ve pazarlama kampanyalarıyla öne çıkan ve dijital alanda iyi işler çıkaran markaları, influencerları ve ünlü reklam yüzlerini konuk etmekte, sektörün önde gelen marka ve isimlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Bu sene ise geleneksel reklamcılık, reklamcılıkta strateji, prodüksiyonun incelikleri, reklamcılık ve pazarlamanın geleceği, yeni nesil ajanslar, dünden bugüne reklamcılık konularını ele alınacak.

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