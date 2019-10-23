US News & World Report sitesinin hazırladığı "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" sıralaması 2020 verileri açıklandı.



Geçen yılki sıralamada dünyada 234. sıraya yerleşen ve Türkiye üniversiteleri arasında lider konumda yer alan Boğaziçi Üniversitesi, bu yıl 186. sıraya yükselerek Türkiye’nin ‘’En İyi Küresel Üniversitesi’’ ünvanı ile Türkiye’den ilk 200’e giren tek üniversite oldu.



Otuz yıldan bu yana gerçekleşen ve üniversiteleri akademik araştırma performansı, küresel ve bölgesel itibar gibi kriterler üzerinden değerlendiren US World & News Report listesinde bu yıl Türkiye’den 46 üniversite yer aldı. Geçtiğimiz yıl ise değerlendirmeye 27 Türk üniversitesi alınmıştı.



Çin, Güney Kore gibi ülkelerin yer aldığı Asya üniversiteleri arasında değerlemeye alınan 590 üniversite arasında geçen sene 29. sıradayken bu sene 21.sıraya yükselen Boğaziçi Üniversitesi, bu yıl 750 üniversite arasından sıyrılarak Fizik alanında dünyanın en iyi ilk 100 üniversitesi arasına 60. sıradan girdi. Boğaziçi Üniversitesi, geçtiğimiz yıl da Fizik alanında dünyanın en iyi 66. üniversitesi olmuştu.



İŞTE DİĞER ÜNİVERSİTELERİN SIRALAMALARI





- ODTÜ 394

- İTÜ 424

- HACETTEPE 532

- İZMİR YÜKSEK TKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 547

- BİLKENT 571

- ANKARA ÜNİVERSİTESİ 624

- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 706

- KOÇ ÜNİVERSİTESİ 747

- YILDIZ TEKNİK 786

- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 815

- MERSİN ÜNİVERSİTESİ 827

- SABANCI ÜNİVERSİTESİ 850

- GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 864

- MARMARA ÜNİVERSİTESİ 875

- EGE ÜNİVERSİTESİ 914

- GAZİ ÜNİVERSİTESİ 963

- ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 976

- KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 987

- GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 1006