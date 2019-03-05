Antakya'nın küflü çökeleği, İzmir'in boyozu, Kıklareli'nin hardaliyesi öğrencilere anlatılacak.



Türk mutfağını korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Metro Türkiye tarafından 2001 yılından bu yana proje olarak sürdürülen Coğrafi İşaretli Ürünler, liselerde müfredata girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile birlikte coğrafi işaretli ürünleri, meslek liselerinin müfredatına sokmuş bulunuyoruz. Biz Metro Türkiye olarak, gastronomi alanında taşın altına elimizi sokuyoruz, ilk adımımızı atıyoruz." dedi.



Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolle, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla mesleki ve teknik okullarda gıda teknolojisi ile yiyecek-içecek hizmetleri alanında eğitim gören yaklaşık 65 bin öğrencinin müfredatına coğrafi işaretler girecek ve coğrafi işaretler, "Türk Mutfağı ve Beslenme" ders kitaplarında yer alacak.

Proje kapsamında ayrıca, MEB’e bağlı 50 formatör öğretmen, Gastronometro'da teorik ve pratik eğitim alacak.

