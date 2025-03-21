Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 22-23 Mart ÖSYM sınav programı

Bu hafta sonu lise eğitimini açıktan devam ettiren öğrenciler için AÖL sınav heyecanı yaşanacak. Açık lise sınavları üç oturum halinde yapılacak. Her oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek. Öte yandan ÖSYM ise 2025-TUS 1. dönem sınavı ve STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınavlarını düzenleyecek.



22-23 MART ÖSYM SINAVLARI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı 1. dönem sınavları, 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.



2025-TUS 14 il ve 15 sınav merkezinde, "2025-STS Tıp Doktorluğu" ise yalnız Ankara'da iki sınav şeklinde yapılacak. 2025-TUS 1. dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu 1. dönemin birinci aşaması saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu 1. dönemin ikinci aşaması saat 14.45'te başlayacak.



Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.



22-23 MART MEB SINAVLARI



Bu hafta sonu MEB Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları yapılacak.



MEB takvimine göre AÖL sınavları 22-23 Mart 2025 tarihinde üç oturum olarak gerçekleşecek.



İlk oturum 22 Mart 2025 Cumartesi saat 10.00'da, ikinci oturum 22 Mart 2025 Cumartesi saat 14.00'te ve üçüncü oturum ise 23 Mart 2025 Pazar saat 10.00'da başlayacak.

