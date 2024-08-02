Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 3-4 Ağustos ÖSYM sınav takvimi

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek. ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 75 soru için 120 dakika yanıtlama süresi verilecek.



İlk oturumda saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra yapılacak ikinci oturumda ise saat 14.30'dan sonra adaylar binalara alınmayacak. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar ise 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.



Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.



ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA



Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, pazar günü düzenlenecek KPSS oturumlarına 461 bin 763 adayın başvurduğunu bildirdi.



Sınavların 81 ildeki 103 sınav merkezinde, 1362 binadaki 20 bin 286 salonda yapılacağını belirten Ersoy, "Toplam 63 bin 593 görevli sınav günü sahada olacak. Sınav güvenliği için 6 bin 834 emniyet mensubu görev yapacak. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları ücretten muaf tutuldu. 2024-KPSS oturumlarına 555 engelli aday başvuru yaptı. Bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1932 aday bu haktan yararlandı." ifadelerini kullandı.



Ersoy, şunları kaydetti:



"Hafta sonu uygulayacağımız oturumlarla KPSS Lisans sürecini tamamlamış olacağız. Lisans uygulamalarının ardından KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavları gerçekleştirilecek. Uygulamaya katkı sağlayan sınav görevlilerimize, emniyet mensuplarına ve nüfus müdürlüklerinde görev yapan personele teşekkür ediyorum. Uygulanacak sınavlara girecek adaylarımıza başarılar diliyorum."