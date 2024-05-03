Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 4-5 Mayıs ÖSYM sınav takvimi

ÖSYM, hafta sonu iki sınav yapacak. ÖSYM, Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın 4 Mayıs Cumartesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın ise 5 Mayıs Pazar yapılacağını bildirdi.

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 4-5 Mayıs ÖSYM sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın (2024-DGUY) 4 Mayıs Cumartesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2024-İSG/1) ise 5 Mayıs Pazar yapılacağını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'da elektronik sınav merkezinde saat 13.15'te başlayacak Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na 768 aday katılacak. Emniyet görevlileri dahil olmak üzere 77 kişinin görev alacağı sınav 90 dakika sürecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına ise 17 ilde ve 18 sınav merkezinde 31 bin 362 aday katılacak.

Sınavda emniyet görevlileri dahil 4 bin 205 kişi görev alacak. için 88 bina ve 1143 salon kullanılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav 75 dakika sürecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Bu sınavın sonuçları 30 Mayıs'ta açıklanacak.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık bulundurulacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final takvimi: AÖF final sınavları ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final takvimi: AÖF final sınavları ne zaman?

Üniversiteler ne zaman kapanıyor?

Üniversiteler ne zaman kapanıyor?

Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 İOKBS sınav sonuç tarihi)

Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 İOKBS sınav sonuç tarihi)

Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB eğitim öğretim takvimi)

Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB eğitim öğretim takvimi)

Yeni müfredat taslağı için 45 bin 636 görüş bildirildi

Yeni müfredat taslağı için 45 bin 636 görüş bildirildi

Proje okullarına öğretmen atama kılavuzu yayımlandı

Proje okullarına öğretmen atama kılavuzu yayımlandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...