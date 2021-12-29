“Bu kış beni sen giydir” projesi ile 5 bin minik kalp daha ısındı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri eğitim hayatını güç şartlarda sürdüren çocuklar için önemli bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi.

“Bu Kış Beni Sen Giydir” projesi kapsamında, tüm İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Türkiye kampüslerindeki liderlik akademisi öğrencileri projelerinin her aşamasını kendileri yöneterek ihtiyaç sahibi devlet okullarını belirlediler. Projeleri için heyecanla çalışmaya başlayan öğrenciler, projelerini Türkiye’nin dört bir yanına duyurdu.

Projelerini velilere, iş insanlarına anlatarak destek isteyen öğrencilerin bu anlamlı projelerine duyarsız kalmayan veliler ve sponsor bağlantıları ile proje çığ gibi büyüdü.

Öğrenciler, kampüslerinde ağırladıkları seminer konuklarına projelerini anlatarak onları da projeye dahil ettiler. 2 ay süren proje sonunda öğrenciler 45 ilde 5 bin öğrenciye ulaştı.



Liderlik Akademisi öğrencileri bu anlamlı projeleri nedeniyle çeşitli ilçe belediyeleri, kaymakam ve kamu kurumları tarafından tebrik edilerek teşekkür belgeleri ve plaket ile onurlandırıldı.



T-MBA EĞİTİM MODELİ İLE DUYARLI VE VİCDANLI NESİLLER YETİŞİYOR



İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, t-MBA eğitim modeli ile öğrencilerinin yaşadığı ülkeye, topluma duyarlı bireyler olarak yetişmesine büyük önem veriyor. Bu amaçla öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını teşvik ediyor.



“Bu Kış Beni Sen Giydir” projesi kapsamında İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin tüm kampüslerinde görev alan 500 liderlik akademisi öğrencisi, tespit ettikleri okulları tek tek ziyaret ederek onları büyük heyecanla bekleyen kardeşleri ile bir araya geldi.



Türkiye’nin her bölgesine giden öğrenciler, mont, pantolon, kazak ve bottan oluşan kışlık giysi paketlerini ihtiyaç sahibi çocuklara kendileri teslim etti.