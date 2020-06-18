Bu sene karne verilecek mi? (Karne ne zaman alınacak 2020?)

Eğitimde alınan ve alınacak corona virüs önlemlerine karşı açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Bu sene karne verilecek mi?'' sorusunun da yanıtını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasından satır başları şöyle:



"Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin tamamını yaptık diyemeyiz fakat yapmak istediğimizin fevkinde işler yaptık. İlkokul ve ortaokul karnelerinin e-Okul üzerinden, lise karnelerinin ise randevulu olarak okuldan alınabilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? (TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?)

Milli Eğitim Bakanlığı, "Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi başlayacak ve üç hafta sürecek" açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk ayrıca yapılması planlanan telafi eğitimine katılımın zorunlu olmadığını belirtti.

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