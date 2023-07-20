Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı ne iş yapar? İşte büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü dersleri ve iş imkanları

Her tercih dönemi olduğu gibi bu yılda mesleklere yönelik araştırmalar hızlanıyor. Ön lisans bölümü olarak öğrenci alan büro yönetimi ve yönetici asistanlığının da ders müfredatı ve mezuniyet sonrası iş olanakları sorgulanıyor. İşte, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü dersleri ve iş imkanları hakkında bilgiler...



BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI NE İŞ YAPAR?



Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı, yöneticilerin ofis çalışmalarına katkıda bulunacak bilgi ve becerilerle donatılmış nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.



Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programını tamamlayanlar güçlü büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bilgi ve becerileri ile kurum ve kuruluşlarda birçok fırsat elde edebilirler. Küçük ya da büyük, ulusal ya da uluslararası, ister hizmet sektörü ister üretim sektörü olsun her tür firmada, eğitimden, turizme tüm iş kollarında çalışabilirler.



İŞ İMKANLARI NASIL?



Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunları özel sektör ve kamu kuruluşlarında yönetici sekreterleri; çeşitli işletmeler ile kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler.



Ayrıca; hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterliği görevini en iyi bir şekilde yapabilecek elemanlardır. Bu programdan mezun olanlar, "Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Elemanı" unvanını alırlar. Bu unvan teknikerlik ile denktir.



