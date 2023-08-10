Burs dolandırıcılarına dikkat

Haber: Emirhan Ergen



Burs vereceklerini iddia ediyorlar. Kimlik ve hesap bilgilerini alıp kayıplara karışıyorlar. Dolandırıcıların bu kez hedefi öğrenciler. Yöntem ise burs vaadi.



Dolandırıcılar, internet üzerinden çeşitli vakıf adlarını kullanarak site açıyor. Buradan başvuruları toplayıp daha sonra whatsapp üzerinden iletişime geçiyorlar. Burs ihtiyacı olan öğrencilerin kimlik bilgilerini alıp öğrencilerin üzerine banka hesabı ya da elektronik cüzdan açıyorlar. Bu hesapları özellikle bahis oyunları oynatan sitelerde kullanıyorlar.



Bazı dolandırıcılar da güven sağlamak için bilinen vakıfların isimlerini kullanıp sitelerini kopyalıyorlar. Bazıları ise öğrencilerin banka hesabına küçük miktarda bir para yatırarak güven sağlıyor.



Avukat Mustafa Alperen Gezer, öğrencilerin bu dolandırıcılardan korunması için neler yapması gerektiğini anlattı. Gezer, "Öncelikle halkın bilinçlenmesi burda çok önemli. Girdiği sitenin birebir kopyası da olsa görüntü olarak. İşte uzantısında devlet kurumuysa gov uzantılı mı organizasyonsa org mu ya da https güvenli ara yüzlerine mi insa edilmiş internet sitesi. Bunlar çok önemli." dedi.



Adlarına banka hesabı ve elektronik cüzdan açılan öğrencilerin tehlike altında olduğunu söyleyen Gezer, "Bizden bir para ya da ödenek ya da herhangi bir e-posta üzerinden bir belge, bilgi ya da bir mebla istendiği zaman da gönderdiğimiz kişilerin kim olduğunu, mail adresinin bir kurumsal e-postası adresi mi olduğu yoksa sıradan herkesin girip açabileceği türden bir e posta adresi mi olduğu çok basit birkaç günlük dozda alabileceğimiz güvenlik önlemleri" uyarısında bulundu.



Uzmanlar öğrencileri burs veren vakfı ve kurucularını vakıflar genel müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden araştırmaları konusunda uyardı.

