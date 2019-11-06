Burs ve kredi başvuruları için değerlendirme aşaması sürüyor

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar 'yurtkur.gsb.gov.tr' resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.



📣📣Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar https://t.co/xl7QLgd7St resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.📣📣 — KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@GSB_KYK) November 6, 2019