Bursa Büyükşehir Belediyesi burs başvuruları ne zaman bitecek?

Sanayi kenti Bursa’nın ara kademe eleman ihtiyacını karşılamak için meslek liselerine de burs sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde üniversite öğrencileri ile mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencileri için vereceği BURSKOOP Burs Desteği’ne başvurular başladı.



Burs başvuruları, www.burskoop.com internet adresinden online olarak yapılacak. Başvuru sürecinde istenecek belgelere, başvuru şartlarına ve başvurunun nasıl yapılacağına dair bilgilere öğrenciler yine BURSKOOP’un internet sitesinden ulaşabilecek.



BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?



BURSKOOP Bursa Desteği için başvurular, 7-14 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek.



Başvurular, www.burskoop.com internet adresinden online olarak yapılacak.



ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?



www.burskoop.com internet adresinden online olarak alınan başvurular, belirlenen kriterlere göre incelenecek ve kriterleri sağlayan öğrencilere BURSKOOP Burs Desteği sağlanacak.



Başvuru yapan öğrenciler, sonuçlarını incelemeler tamamlandıktan sonra kişisel BURSKOOP hesaplarından görebilecek.

