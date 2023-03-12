Bursa Milli Eğitim Müdürü görevden alındı | Deprem çadırına logo soruşturması

Serkan Gür'ün görevden alınmasına uzanan süreç, Bursa'da meslek liselerinde üretilen çadırların Gaziantep'ten satın alınarak üzerlerine logo basılması için yeniden kente getirildiği iddiası ile başladı.



İddiaya göre o çadırlar, logo basıldıktan sonra deprem bölgesine gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı da bu iddia üzerine soruşturma başlatmıştı.