Burskoop başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023 Bursa Belediyesi burs desteği başvurusu)

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin (BBB) geçtiğimiz dönem üniversite öğrencilerine Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi aracılığıyla verdiği burslar için yeni dönem başvuru tarihleri sorgulanmaya başladı. Burskoop resmi adresi üzerinden başvuru tarihleri duyuruldu. İşte ayrıntılar.



BURSKOOP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



29 Eylül-14 Ekim 2023 tarihleri arasında www.basvuru.burskoop.com adresi üzerinden Burskoop başvuruları alınabilecek.

BURSKOOP BAŞVURU ŞARTLARI



1- E-Devlet'ten alınan Öğrenci Belgesi (Zorunlu)



2- Ara sınıf öğrencileri için “Transkript” (2. Sınıf ve üzeri öğrenciler için zorunludur)



3- Tüm aile bireylerini gösterir “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“ Anne veya Babanızın E-Devletinden alınacaktır. (‘Nüfus Kayıt Örneği Belge’si oluştururken Nüfus Kayıt Örneği Tipi Bölümünden “Nüfus Aile”yi seçmeniz gerekmektedir)(Zorunlu)(Dosya formatı: PDF)



4-Öğrenciye ait E-Devlet'ten Kimlik Bilgilerim sayfasının çıktısı veya Kimlik Kartınızın ön yüzünün fotoğrafı (Zorunlu)



5- Adli Sicil Kaydı(Öğrenciye ait E-Devlet’ten alınan “Adli Sicil Kaydı Sorgulama” sonuç ekranı (Zorunlu)



6- Milli Sporcu Belgesi (Gençlik ve Spor Bakanlığından son 2 yıl içinde alınmış)(Opsiyonel)



7- Öğrencinin rapora bağlı %40 ve üzeri engelli olma durumu varsa belgesi(Opsiyonel)



8- Anne veya babası resmi görevde iken şehit veya gazi olmuş ise belgesi veya noterden onaylı belgesinin taratılmış hali(Opsiyonel)



9-Gelir beyanı ile ilgili olarak;(Zorunlu)



a) Çalışan anne, baba veya evli ise eşe ait, çalışılan kurumdan alınan imzalı maaş bordrosu



b) Gelir vergisine tabi iseler, İnternet Vergi Dairesinden alınmış Vergi Levhası



c) Anne-baba emekli iseler, E-Devlet’ten ‘4A/ 4B/ 4C Emekli Aylık Bilgisi’ sonuç ekranının barkodlu çıktısı



d) Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge,



e) Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge



10- Çalışmayan anne, baba ve evli ise eş için, E-Devlet’ten “SPAS Müstehaklık Sorgulama” sonuç ekranının barkodlu çıktısı(Zorunlu)



11- Vakıf Üniversitesi %100 Burslu olduğunu gösteren belge (Opsiyonel)



12-Burs Sorgulaması için E-Devlet’ten Kredi / Burs Durum Belgesi Sorgulama ekranından Belge Oluştur seçeneği ile oluşturulan Kare Kodlu belge (Zorunlu)



13- Tapu Kayıt Belgesi: Öğrencinin velisi adına e-devlet’ten, “Tapu Bilgileri Sorgulama” sonuç ekranının görüntüsü ve her malın detaylı döküm belgesi, kişinin adı ve T.C. kimlik numarası görünecek şekilde alınmalıdır. Tapuda kayıtlı herhangi bir malın olmaması durumunda, kişinin adı ve T.C. kimlik numarası görünecek şekilde belge oluşturulmalıdır.(Zorunlu)



14- Tescilli Araç Kaydı Belgesi: Öğrenci velisi adına, E-Devlet’ten alınan, “Adıma Tescilli Araç Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı. (Bu belge ekran fotoğrafı alınarak, kişinin adı ve T.C. kimlik numarası görünecek şekilde alınmalıdır. Kayıtlı araç yoksa da kişinin adı ve T.C. kimlik numarası görünecek şekilde alınmalıdır)(Zorunlu)