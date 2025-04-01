BursKoop burs ödemeleri ne zaman, nasıl yapılır? BursKoop burs ödeme tarihleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla sunulan Burskoop bursları, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da devam ediyor. Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine yönelik bu burslar, eğitim masraflarını hafifletmeyi hedefliyor.​ Üniversite öğrencilerine yılda üç kez toplam 18.000 TL burs veriliyor.

BURSKOOP BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?



2024-2025 eğitim-öğretim döneminde ödemeler yılda 3 kez (ARALIK-MART-HAZİRAN) ve her ödemede 6000 TL toplam 18000 TL olmak üzere öğrencilerin vermiş oldukları IBAN numaralarına yatırılacaktır.



BURSKOOP BURSLARI NE ZAMAN KESİLİR?



BURSKOOP bursu, aşağıda belirtilen bir veya birden fazla durumun oluşması halinde kesilmektedir.



— Gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun anlaşılması.



— Öğrencinin sosyoekonomik açıdan ihtiyaç sahibi olmadığının tespit edilmesi veya ihtiyaçlılık durumunun ortadan kalkması.



— Öğrencinin herhangi bir kuruluşta ücretli olarak çalışmaya başlaması.



— Öğrencinin kamu düzenini bozucu ve/veya yüz kızartıcı davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi.



— Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan disiplin cezası alması.



— Öğrencinin burs almaktan vazgeçtiğini yazılı olarak bildirmesi.



— Öğrencinin bursluluğun herhangi bir aşamasında başka bir ülkenin vatandaşlığına geçmesi.



— Öğrencinin ikametini Bursa dışına aldırması.



— Öğrencinin herhangi bir nedenle okulu ile ilişiğinin kesilmesi.



— Öğrencinin, sürekli veya aralıklarla bir dönem içinde iki aydan fazla öğrenimine mazeretsiz olarak devam etmemesi ile final ve bütünleme sınavlarının tamamına geçerli bir mazereti bulunmaksızın girmemesi.



— Öğrencinin akademik dönem içerisinde askerlik hizmeti için ayrılması.



— Öğrencinin mezun olması.



— Öğrencinin üniversite kaydını dondurması.