Bursluluk kartı verildi mi, ne zaman verilecek? (2023 İOKBS burs ödemeleri)

2023-2024 İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan öğrenciler, burs ödemelerinin yapılacağı tarihi merak ediyor. MEB üzerinden bu yıl 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Peki, bursluluk kartı ne zaman verilecek? İOKBS burs ödemeleri ne zaman?
BURSLULUK KARTI NE ZAMAN VERİLECEK?
Bursluluk kartının da yakın zaman içinde hak sahibi öğrencilere teslim edilmesi bekleniyor.
İOKBS BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN?
İOKBS bursları Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’ne göre bursluluk sınavı kazanıldıktan ve okula kayıt yaptırıldıktan sonra ekim ayının başından itibaren ödenecek.
Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Ödemeler 12 ay üzerinden yapılmaktadır. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor. İOKBS bursları e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor.
100 BİN ÖĞRENCİYE BURS ÖDEMESİ
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.
Daha önce 70 bin olan kontenjanın 100 bine çıkarıldığı sınavda, 30 bin kontenjan deprem bölgesi için kullanıldı.
Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3 bin 871 öğrencinin tamamına burs imkanı sağlanırken, annesi veya babası hayatta olmayan depremzede öğrencilerden sınava giren 6 bin 925 öğrencinin tamamı burstan faydalandırıldı.
Bursluluk sınavına başvuran 1 milyon 44 bin 846 kişiden 875 bin 987 aday sınava katılırken toplamda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.
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