Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 İOKBS sınav sonuç tarihi)

Bursluluk sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 21 Nisan tarihinde 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için düzenlenen 2024 İOKBS sınavı sonrasında, sınava katılım sağlayan öğrenciler sonuçların duyurulmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama sonrasında bursluluk sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 İOKBS sınav sonuç tarihi)

2023-2024 bursluluk için geri sayım başladı. Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan kılavuz sonrasında, İOKBS sonuçları için tarih belirlendi. Şimdi gözler MEB tarafından yapılacak olan bursluluk sınavı sonuçlarına çevrildi. Peki, 2024 bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte bursluluk sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; Bursluluk sınavı sonuçları, 17 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 İOKBS sınav sonuç tarihi) - 1

İOKBS NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

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