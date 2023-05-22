Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023 MEB İOKBS başvuru tarihi)

Bursluluk sınavı başvuruları için geri sayım başladı. Her yıl 5,6,7,8 hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci sınıflara verilen İOKBS bursları için sınav ve başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, 2023 bursluluk sınavı başvuruları ne zaman?



2023 BURSLULUK BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan 2023 yılı bursluluk sınavı için başvuru işlemleri henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 21 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı.



Buna göre; 2023 yılı bursluluk sınavı başvurularının mayıs sonu ya da haziran ayının başı itibarıyla başlaması bekleniyor.



BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak olan 2023 sınav takvimi, bursluluk sınavına girecek öğrenciler tarafından sorgulanıyor. MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 sınav takviminde İOKBS sınav tarihine yer verildi.



Ancak bursluluk sınavları her yıl benze r tarihlerde organize ediliyor. Geride bıraktığımız 2022 yılında sınavlar 4 Eylül tarihinde yapılmıştı.



Buna göre; 2023 bursluluk sınavlarının 3 Eylül’de yapılması bekleniyor.

