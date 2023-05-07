Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023 MEB İOKBS başvuru tarihleri)

2023 İOKBS yani bursluluk sınavı için tarih araştırmaları sürüyor. Geçtiğimiz yıl 23 Eylül'de açıklanan bursluluk sınavı sonuçlarının ardından birçok öğrenci burs almaya hak kazanmıştı. Öğrenciler, 2023 yılında bursluluk sınavı için başvuruların başlamasını bekliyor. Peki, bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?



2023 İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan 2023 yılı bursluluk sınavı için başvuru işlemleri henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 21 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı.



Buna göre; 2023 yılı bursluluk sınavı başvurularının mayıs ayının ikinci haftası itibariyle başlaması bekleniyor.



BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak olan 2023 sınav takvimi, bursluluk sınavına girecek öğrenciler tarafından sorgulanıyor. MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 sınav takviminde İOKBS sınav tarihine yer verildi.



Ancak bursluluk sınavları her yıl benzer tarihlerde organize ediliyor. Geride bıraktığımız 2022 yılında sınavlar 4 Eylül tarihinde yapılmıştı.



Buna göre; 2023 bursluluk sınavlarının 3 Eylül’de yapılması bekleniyor.