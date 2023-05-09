Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu? (2023 MEB İOKBS başvuru tarihleri)

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak olan 2023 sınav takvimi, bursluluk sınavına girecek öğrenciler tarafından sorgulanıyor. MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 sınav takviminde İOKBS sınav tarihine yer verildi.



Ancak bursluluk sınavları her yıl benze r tarihlerde organize ediliyor. Geride bıraktığımız 2022 yılında sınavlar 4 Eylül tarihinde yapılmıştı.



Buna göre; 2023 bursluluk sınavlarının 3 Eylül’de yapılması bekleniyor.

Sınava az bir zaman kala binlerce öğrenci hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken, bir yandan da İOKBS burs başvurularının başlamasını bekliyor.