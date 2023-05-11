2023 İOKBS (bursluluk sınavı) için başvuru tarihleri araştırılmaya devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılım sağlayabileceği bursluluk sınavı, MEB tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında belli olmuştu. Peki, bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? 2023 MEB İOKBS başvuruları başladı mı?



2023 BURSLULUK BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan 2023 yılı bursluluk sınavı için başvuru işlemleri henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 21 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı.



Buna göre; 2023 yılı bursluluk sınavı başvurularının mayıs ayının ikinci haftası itibariyle başlaması bekleniyor.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak olan 2023 sınav takvimi, bursluluk sınavına girecek öğrenciler tarafından sorgulanıyor. MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 sınav takviminde İOKBS sınav tarihine yer verildi.



Ancak bursluluk sınavları her yıl benze r tarihlerde organize ediliyor. Geride bıraktığımız 2022 yılında sınavlar 4 Eylül tarihinde yapılmıştı.



Buna göre; 2023 bursluluk sınavlarının 3 Eylül’de yapılması bekleniyor.



Sınava az bir zaman kala binlerce öğrenci hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken, bir yandan da İOKBS burs başvurularının başlamasını bekliyor.