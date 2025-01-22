Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? İOKBS 2025 tarihi MEB tarafından duyuruldu
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2025 tarihinin belli olması ardından gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, bursluluk sınavı bu yıl nisan ayında yapılacak. Sınava katılım sağlamak isteyen öğrenciler, başvuru tarihine ilişkin bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?
Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin katılım sağlayacağı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruluyor.
MEB, takvimine göre, bu yıl bursluluk sınavı olarak bilinen İOKBS nisan ayında yapılacak.
İOKBS 2025 TARİHİ
2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.
İOKBS BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Başvuruların ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 13 Şubat'ta başlamış ve 1 Mart'ta sona ermişti. Bu yıl da başvuruların Şubat ayında başlaması bekleniyor.
Başvuru işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi (https://www.meb.gov.tr) veya e-Okul sistemi (https://e-okul.meb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru şartları ve detayları, başvuru kılavuzunda yer alacak
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