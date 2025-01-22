Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? İOKBS 2025 tarihi MEB tarafından duyuruldu

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin katılım sağlayacağı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruluyor.

MEB, takvimine göre, bu yıl bursluluk sınavı olarak bilinen İOKBS nisan ayında yapılacak.

İOKBS 2025 TARİHİ

2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.



