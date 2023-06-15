Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman sona erecek? MEB tarih verdi (2023 İOKBS sınav tarihi)

2023 bursluluk sınavı başvuru tarihleri, başvurularını henüz tamamlamamış olan öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Sınava kısa bir zaman kala, burs almak için çalışmalarını sürdüren öğrenciler, sınavın hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, bursluluk sınavı başvuruları ne zaman sona eriyor? 2023 bursluluk (İOKBS) sınavı ne zaman?



2023 İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ



İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru süreci devam ediyor.



İOKBS başvuruları 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında alınacak. Başvurular 16 Haziran'da sona erecek.

2023 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?



Sınav, 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.



Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.