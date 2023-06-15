Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman sona erecek? MEB tarih verdi (2023 İOKBS sınav tarihi)

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları sürmeye devam ederken, başvurularını henüz tamamlamamış olan ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen bursluluk sınavı başvuru tarihlerini sorguluyor. Peki, bursluluk sınavı başvuruları ne zaman sona eriyor? 2023 bursluluk (İOKBS) sınavı ne zaman?

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman sona erecek? MEB tarih verdi (2023 İOKBS sınav tarihi)

2023 bursluluk sınavı başvuru tarihleri, başvurularını henüz tamamlamamış olan öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Sınava kısa bir zaman kala, almak için çalışmalarını sürdüren öğrenciler, sınavın hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, bursluluk sınavı başvuruları ne zaman sona eriyor? 2023 bursluluk (İOKBS) sınavı ne zaman?

2023 İOKBS TARİHLERİ

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru süreci devam ediyor.

İOKBS başvuruları 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında alınacak. Başvurular 16 Haziran'da sona erecek.

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman sona erecek? MEB tarih verdi (2023 İOKBS sınav tarihi) - 1

2023 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

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