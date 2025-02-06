Bursluluk Sınavı başvurusu ne zaman? 2025 MEB İOKBS başvuruları bekleniyor

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarih araştırmaları başladı. Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden gerçekleştirilebilecek. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak düzenlenecek sınav için başvuru takvimi bekleniyor. İşte, 2025 MEB İOKBS başvuruları hakkında bilgiler...



2025 İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK?



MEB takvimine göre, bu yıl İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.



BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Geçtiğimiz yıl 13 Şubat'ta başlayan İOKBS başvuruları, 1 Mart tarihinde sona ermişti.



Burs başvurularının bu yıl da şubat ayı ortası itibarıyla başlaması bekleniyor.



Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



