Bursluluk sınavı (İOKBS ) ne zaman yapılacak? 2023 İOKBS sınav tarihi

İOKBS sınav giriş yeri ve belgesi ne zaman yayımlanacak?



"Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlanacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak."



İOKBS sınav giriş yeri değişebilir mi?



"Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecek."