Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 MEB İOKBS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru ve sınav tarihi, 2025 yılında sınava katılım sağlayacak örğencilerin gündeminde yer almaya başladı. Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin katılım sağlayacağı 2025 bursuluk sınavı için tarih belli oldu. Peki, 2025 bursluluk sınavı başvuruları ne zaman?
2025 bursluluk sınavı tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Bursluluk sınavına katılım sağlayacak öğrenciler bir yandan da başvuruların başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.
İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025 bursluluk sınavı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl 13 Şubat'ta başlayan İOKBS başvuruları, 1 Mart tarihinde sona ermişti.
Burs başvurularının bu yıl da şubat ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.
İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.
İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak.
Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak.
Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen MEB okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sınav
- Bursluluk Sınavı
- Meb
- İokbs