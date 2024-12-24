Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 MEB İOKBS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

2025 bursluluk sınavı tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Bursluluk sınavına katılım sağlayacak öğrenciler bir yandan da başvuruların başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?



2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?



İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.



İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



2025 bursluluk sınavı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl 13 Şubat'ta başlayan İOKBS başvuruları, 1 Mart tarihinde sona ermişti.



Burs başvurularının bu yıl da şubat ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

