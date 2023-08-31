Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2023 MEB İOKBS sınav tarihi)

2023 bursluluk sınavı için tarih araştırmaları sürüyor. 28 Ağustos'ta erişime açılan bursluluk sınavı giriş belgelerinin ardından, sınava katılım sağlayacakları okulları öğrenen öğrenciler şimdi de sınav tarihini sorgulamaya başladı. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?



BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan bursluluk sınavı için tarih belli oldu.



Buna göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak.

SINAV SAAT KAÇTA, KAÇ SORU SORULACAK?



Bursluluk sınavı saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.